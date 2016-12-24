В столице Мордовии на «Лыжню России» выйдут 4 тысячи человек

10 февраля в Саранске на территории Лыжно-биатлонного комплекса (ул. Энгельса, д. 31) пройдет Всероссийская «Лыжня России». Ожидается, что участниками массовой лыжной гонки станут 4 000 человек.

Среди них любители и профессиональные спортсмены, общественные деятели республики, ветераны спорта, а также гости из других регионов. Участникам до 18 лет предстоит пройти дистанцию 5 км, взрослым – 10 км.

Подать заявку на участие можно через «Госуслуги» до 8 февраля. После отправки ее статус можно будет отслеживать в личном кабинете.

Стартовые номера будут выдаваться в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва по адресу: Саранск, ул. Терешковой, 24А.

«Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», задачей которого является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом.