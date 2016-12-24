В Саранске пройдут два этапа командного чемпионат России по мотогонкам на льду

27 и 28 января на стадионе «Старт» пройдут I и II этапы Чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Высшей лиги. Начало в 12:00.

В соревнованиях примут участие сразу две дружины, представляющие Мордовию - МК «Мордовия – ДОСААФ» и ЦТВС им. А.В.Миндрова.

Приобрести билеты можно онлайн - RuStore «Спорт рядом» и Google Play «Живу спортом», а также в кассе стадиона «Старт» (ул. Московская, д.12).

Дети до 7 лет - бесплатно в сопровождении родителей.