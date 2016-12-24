Зрители смогут увидеть заезды Чемпионата России по мотогонкам на льду в прямой трансляции

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20 и 21 января в Саранске на стадионе «Старт» пройдет IV этап чемпионата России по мотогонкам на льду.
Два дня, каждый из которых будет начинаться в 12:00 по московскому времени и состоять из 20 заездов по 4 пилота и 4 круга, на лед будут выходить чемпионы мира, Европы и России по ледовому спидвею, лучшие гонщики нашей страны.
Прямые трансляции заездов доступны по ссылкам:
20 января - https://clck.ru/37s7s5
21 января – https://clck.ru/37s2J5
Желающие на месте посмотреть состязания ледовых гладиаторов билеты могут приобрести в кассе стадиона «Старт» (Саранск, ул. Московская, 12) ежедневно с 09:00 до 19:00.
Купить билеты онлайн можно через мобильное приложение: RuStore - «Спорт рядом», Google Play - «Живу спортом».
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В Доме Республики вручили высокие государственные награды
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