Зрители смогут увидеть заезды Чемпионата России по мотогонкам на льду в прямой трансляции

20 и 21 января в Саранске на стадионе «Старт» пройдет IV этап чемпионата России по мотогонкам на льду.

Два дня, каждый из которых будет начинаться в 12:00 по московскому времени и состоять из 20 заездов по 4 пилота и 4 круга, на лед будут выходить чемпионы мира, Европы и России по ледовому спидвею, лучшие гонщики нашей страны.

Прямые трансляции заездов доступны по ссылкам:

20 января - https://clck.ru/37s7s5

21 января – https://clck.ru/37s2J5

Желающие на месте посмотреть состязания ледовых гладиаторов билеты могут приобрести в кассе стадиона «Старт» (Саранск, ул. Московская, 12) ежедневно с 09:00 до 19:00.

Купить билеты онлайн можно через мобильное приложение: RuStore - «Спорт рядом», Google Play - «Живу спортом».