До горнолыжного центра «Каменка» теперь можно добраться из Саранска на автобусе

В центр семейного отдыха «Каменка» теперь можно доехать на автобусе. Общественный транспорт на горнолыжную базу будет курсировать три раза в неделю – в среду, пятницу и воскресенье.

Из столицы Мордовии машина, рассчитанная на 20 пассажиров, будет отправляться в 13:00 от гостиницы «Саранск» (ул. Коммунистическая, д.35). Обратно - в 21:00.

Количество мест ограничено, поэтому предварительно нужно заполнить анкету.

Напомним, в горнолыжном центре «Каменка» есть все для активного и интересного отдыха - горнолыжная и тюбинговая трассы, гостиница и 16 коттеджей, где можно отдохнуть после катаний, кафе быстрого обслуживания и гастропаб, банный комплекс и спортивные площадки.

В этом году на территории комплекса открылся досуговый центр. Здесь гостей ждет анимация и тематические вечера.