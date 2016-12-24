До горнолыжного центра «Каменка» теперь можно добраться из Саранска на автобусе

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В центр семейного отдыха «Каменка» теперь можно доехать на автобусе. Общественный транспорт на горнолыжную базу будет курсировать три раза в неделю – в среду, пятницу и воскресенье.
Из столицы Мордовии машина, рассчитанная на 20 пассажиров, будет отправляться в 13:00 от гостиницы «Саранск» (ул. Коммунистическая, д.35). Обратно - в 21:00.
Количество мест ограничено, поэтому предварительно нужно заполнить анкету.
Напомним, в горнолыжном центре «Каменка» есть все для активного и интересного отдыха - горнолыжная и тюбинговая трассы, гостиница и 16 коттеджей, где можно отдохнуть после катаний, кафе быстрого обслуживания и гастропаб, банный комплекс и спортивные площадки.
В этом году на территории комплекса открылся досуговый центр. Здесь гостей ждет анимация и тематические вечера.
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