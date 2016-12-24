Лучшие юные фигуристы страны приедут в Мордовию на соревнования

С 6 по 8 февраля в Саранске в универсальном зале «Огарев Арена» будет проходить Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров.

Талантливые спортсмены под руководством известных тренеров - Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина - будут соревноваться за медали в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

Юные фигуристы выступят под музыкальное сопровождение со своими лучшими программами и подарят зрителям яркие эмоции. Будут представлены выступления девушек, юношей, пар, а также танцы на льду, которые создадут уникальную атмосферу искусства фигурного катания.

Расписание соревнований:

6 февраля – с 14:00 до 21:50

7 февраля – с 13:15 до 21:05

8 февраля – с 12:00 до 17:00

Билеты можно приобрести в кассе «Огарев Арены» или на сайте.