Лучшие юные фигуристы страны приедут в Мордовию на соревнования

«С возвращением!»
Артём Здунов встретился с бригадой врачей, вернувшихся из Каланчака
С 6 по 8 февраля в Саранске в универсальном зале «Огарев Арена» будет проходить Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров.
Талантливые спортсмены под руководством известных тренеров - Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина - будут соревноваться за медали в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.
Юные фигуристы выступят под музыкальное сопровождение со своими лучшими программами и подарят зрителям яркие эмоции. Будут представлены выступления девушек, юношей, пар, а также танцы на льду, которые создадут уникальную атмосферу искусства фигурного катания.
Расписание соревнований:
Билеты можно приобрести в кассе «Огарев Арены» или на сайте.
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Артём Здунов встретился с бригадой врачей, вернувшихся из Каланчака
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