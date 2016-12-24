Саранск примет финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду

20 и 21 января на стадионе «Старт» пройдет IV этап чемпионата России по мотогонкам на льду.

Два дня, каждый из которых будет начинаться в 12:00 по московскому времени и состоять из 20 заездов по 4 пилота и 4 круга, на лед будут выходить чемпионы мира, Европы и России по ледовому спидвею, лучшие гонщики нашей страны.

Билеты можно приобрести в кассе стадиона «Старт» (Саранск, ул. Московская, 12) ежедневно с 09:00 до 19:00.

Купить билеты онлайн можно через мобильное приложение: RuStore - «Спорт рядом», Google Play - «Живу спортом».



Дети до 7 лет – бесплатно в сопровождении родителей (без места).