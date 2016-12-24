Мордовия встречает новый сезон ледового спидвея

В ближайшее время жители и гости столицы Мордовии смогут посетить сразу несколько соревнований по гонкам на льду.

Первые пройдут 13-14 января в Саранске на стадионе «Старт». Здесь спортсмены будут бороться за Кубок Мордовии «Легенды Спидвея» и состязаться в Чемпионате Федерации мотоциклетного спорта России. На трек выйдут известные мотогонщики Александр Балашов, Юрий Поликарпов, Владимир Лумпов, Владимир Чеблоков, Юрий Крыскин, Максим Захаров, Юнир Базеев и другие.



Начало в 12:00.



Билеты можно приобрести в кассе стадиона «Старт» (Саранск, ул. Московская, 12) ежедневно с 09:00 до 19:00. Купить билеты онлайн можно через мобильное приложение: RuStore - «Спорт рядом», Google Play - «Живу спортом».

Дети до 7 лет смогут пройти на соревнования бесплатно в сопровождении родителей (без места).



Телефон для справок: 30-15-47.



По правилам безопасности билеты продаются только на Западную трибуну. Распределение мест осуществляется свободно, по мере заполнения стадиона.