Глава Мордовии наградил победителей Национальной студенческой футбольной лиги

В Саранске состоялось награждение команды МГУ им. Н.П. Огарева, ставшей победителем чемпионата Национальной студенческой футбольной лиги. В самой многочисленной группе «Б», объединившей 16 студенческих спортивных коллективов, команда МГУ набрала 36 очков в 15 матчах. В 2024 году команда МГУ примет участие в высшем дивизионе (группа «А») соревнований студенческой лиги.

Девятый сезон Высшего дивизиона НСФЛ проходил с апреля по ноябрь 2023 года – в шести группах за звание сильнейших боролась 51 команда из 29 регионов России. Основным местом поведения турниров стала «Ессентуки Арена», матчи также прошли на «Мордовия Арене» в Саранске и других городах.

«Спустя много лет мы начинаем возвращаться к профессиональному футболу, решив многие финансовые вопросы. Для нас принципиально, что у нас есть школа футбола, люди, которые этим живут, - приветствовал спортсменов и тренеров Артём Здунов. - То, что команда МГУ в следующем году будет играть в высшем дивизионе Национальной студенческой футбольной лиги, - это большой результат. Все большое начинается с таких ступенек. У команды есть настрой на будущее, есть опытный тренерский состав - все это хороший задел для развития профессионального футбола».

Команду победителей поздравил также президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов. Он анонсировал расширение премьер-лиги турнира с семи до тринадцати. «Молодая амбициозная команда МГУ буквально ворвалась в студенческую лигу, показала высокий уровень футбола. Хочу отметить болельщиков - вокруг вас концентрируется огромная армия студентов. Желаю в будущем попасть в число сильнейших студенческих команд страны», - сказал он.

Ректор МГУ имени Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко отметил: вузом проведена большая командная работа, которая принесла результат. «Все ребята проявили характер в спорте, при этом они продолжают учиться. Футбол у нас получился яркий! Ставим задачу - выйти в премьер-лигу», - сказал он.

В ходе церемонии награждения футболистам вручили медали и дипломы, благодарственные письма Главы Республики Мордовия. Всем спортсменам также был присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».

Кубок чемпионата Национальной студенческой футбольной лиги из рук ее председателя получил капитан команды Ильдар Кадыров. Награды были вручены и тренерской группе.

Звание «Лучшего тренера НСФЛ группы Б» присвоено главному тренеру команды Михаилу Аношкину. Дмитрий Глушко стал лучшим ректором среди вузов команд группы Б.

Отметим, что на протяжении всего сезона студенческая команда МГУ показывала высокие результаты не только в играх чемпионата НСФЛ, но и в официальных турнирах межрегионального и регионального уровней, стала чемпионом Мордовии, обладателем Кубка и СуперКубка РМ, а также серебряным призером соревнований среди любительских команд России «Кубок Регионов». Форвард команды Евгений Сафонов, забивший 15 голов, стал лучшим бомбардиром турнира НСФЛ.