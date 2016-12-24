Танцоры из Мордовии победили на международных соревнованиях в Минске

Во Дворце спорта Минска прошли международные соревнования по танцевальному спорту Alliance Trophy 2023. Белорусский столичный паркет собрал лучшие танцевальные пары из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Молдовы.

В предлагаемой двухдневной программе турнира была представлена возможность для выступления танцорам всех возрастных категорий и классов мастерства.

По информации Минспорта РМ, Мордовию на соревнованиях представляли воспитанники танцевально-спортивного клуба «Фурор» Владислав Платков и Александра Душина.

Ребята стали победителями в своей возрастной категории в европейской программе.