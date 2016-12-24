Танцоры из Мордовии победили на международных соревнованиях в Минске

«Все мы любим Мордовию!»
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Во Дворце спорта Минска прошли международные соревнования по танцевальному спорту Alliance Trophy 2023. Белорусский столичный паркет собрал лучшие танцевальные пары из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Молдовы.
В предлагаемой двухдневной программе турнира была представлена возможность для выступления танцорам всех возрастных категорий и классов мастерства.
По информации Минспорта РМ, Мордовию на соревнованиях представляли воспитанники танцевально-спортивного клуба «Фурор» Владислав Платков и Александра Душина.
Ребята стали победителями в своей возрастной категории в европейской программе.
Поделиться в соц. сетях:
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии