В Мордовии стартовал смотр юных футбольных дарований

Всероссийский проект «1000 юных футболистов» стартовал в Саранске. Инициативу реализуют госкорпорация ВЭБ.РФ и Академия ПФК ЦСКА. В столице Мордовии представители армейского клуба будут проводить отбор юных футболистов в свою школу с 5 по 7 декабря.

Главная цель проекта - популяризация футбола и здорового образа жизни, а также повышение футбольного мастерства детей из спортивных школ и их тренеров.

По информации Минспорта РМ, в республике частью проекта стали более 200 ребят. Это не только юные саранские футболисты, но и гости из самых разных уголков страны. Известные тренеры учат их оттачивать технику, грамотно вести мяч, обыгрывать противника и бороться до конца.

Перенимать опыт профессионалов будут спортсмены в возрасте от 5 до 15 лет. Лучшие из них получат возможность пройти отбор для зачисления в юношескую футбольную Академию ПФК ЦСКА.