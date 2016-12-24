В больницы Саранска детям передали игрушки, собранные в ходе акции «Коробка храбрости»

Председатель регионального совета сторонников «Единой России» Наталия Андрюшечкина, молодогвардейцы и общественные активисты 1 декабря вручили собранные в ходе акции «Коробка храбрости» игрушки, книги и материалы для творчества маленьким пациентам Детской республиканской клинической больницы и Республиканского противотуберкулезного диспансера.

Каждый ребенок выбрал из коробки понравившийся подарок. Ребята постарше отдали предпочтение книгам, пазлам и интеллектуальным играм, которые разнообразят их монотонные больничные будни. Малышам приглянулись яркие куклы и интерактивные игрушки.

Акция по инициативе сторонников «Единой России» проходила по всей стране с 9 по 30 ноября. В Мордовии к сбору подарков присоединились депутаты Государственной Думы РФ, Государственного Собрания РМ, городских, районных и сельских Советов депутатов, коллективы предприятий и организаций республики, а также неравнодушные жители.

«Важно отметить, что многие участники этого благотворительного марафона приносили подарки вместе со своими детьми, тем самым прививая им чувство сопереживания и желание помочь тем, кто оказался в трудной ситуации, - отметила Наталия Андрюшечкина. – Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся. А таковых было очень много. Только в Региональном исполнительном комитете собрано более 5 тысяч наименований игрушек, книг, наборов для творчества и прочих подарков. Все они будут переданы детям, находящимся на лечении в городских и районных больницах республики».