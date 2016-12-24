Велогонщики Мордовии завоевали первые медали Кубка России по BMX-рейсу

Второй в России
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В Саранске завершился первый день финального этапа Кубка России по BMX-рейсу. На старт вышли признанные лидеры и сильнейшие спортсмены с лучшими результатами по итогам уходящего года.
По информации Минспорта РМ, представители Мордовии - Владислав Неяскин и Светлана Адмакина - победили в гонке на время Кубка России по BMX-рейсу.
Еще двое спортсменов, представляющих республику - Александр Катышев и Дарья Хлуднева - стали призерами в этой дисциплине.
Результаты гонки на время:
1-ое место - Владислав Неяскин (Мордовия, 00:24.79), Светлана Адмакина (Мордовия, 00:28.23);
2-ое место - Александр Катышев (Мордовия, 00:25.04), Ярослава Бондаренко (Москва, 00:28.64);
3-е место - Илья Бескровный (Санкт-Петербург, 00:25.36), Дарья Хлуднева (Мордовия, 00:29.03).
Отмечается, что Владислав Неяскин установил новый рекорд трека.
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