Велогонщики Мордовии завоевали первые медали Кубка России по BMX-рейсу

В Саранске завершился первый день финального этапа Кубка России по BMX-рейсу. На старт вышли признанные лидеры и сильнейшие спортсмены с лучшими результатами по итогам уходящего года.



По информации Минспорта РМ, представители Мордовии - Владислав Неяскин и Светлана Адмакина - победили в гонке на время Кубка России по BMX-рейсу.

Еще двое спортсменов, представляющих республику - Александр Катышев и Дарья Хлуднева - стали призерами в этой дисциплине.



Результаты гонки на время:

1-ое место - Владислав Неяскин (Мордовия, 00:24.79), Светлана Адмакина (Мордовия, 00:28.23);

2-ое место - Александр Катышев (Мордовия, 00:25.04), Ярослава Бондаренко (Москва, 00:28.64);

3-е место - Илья Бескровный (Санкт-Петербург, 00:25.36), Дарья Хлуднева (Мордовия, 00:29.03).



Отмечается, что Владислав Неяскин установил новый рекорд трека.



