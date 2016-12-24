Президент России Владимир Путин поддержал объявление 2024 года Годом спорта

На высшем уровне
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
«Это особенно важно сейчас, когда наша большая, многонациональная спортивная семья проходит проверку на сплочённость, верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия, честной спортивной борьбы. Для России они всегда были и остаются незыблемы: наша страна стояла у истоков современного олимпийского движения. Особое внимание будем уделять массовому спорту», – сказал в ходе своего выступления Президент России на форуме «Россия – спортивная держава».
Курс на развитие физкультуры и спорта превратил нынешнюю Мордовию в один из самых привлекательных с точки зрения спорта регионов нашей страны. Богатейшее инфраструктурное наследие позволяет Мордовии прямо сейчас проводить у себя соревнования самого высокого уровня практически по любым видам спорта.
Дмитрий Чернышенко на форуме «Россия – спортивная держава» заявил, что к 2030 году число россиян, занимающихся физкультурой, должно достигнуть 105 миллионов человек. По данным Минспорта РМ, число жителей Мордовии, регулярно занимающихся спортом, растёт. В 2018 году 38,5% населения региона занимались спортом, а в 2022 году уже 53,4%, что выше общероссийского уровня.
«В нашем регионе огромное внимание уделяется спорту. Много спортивных объектов, которые открыты для любого желающего – как для профессионального спорта, так и для любительского. Можно заняться футболом, в борцовский зал пойти, в тренажёрный, просто побегать в парках, экопарке. Было бы желание, а для спорта у нас есть всё», – считает Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Артём Сурков.
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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