Танцевальный дуэт из Мордовии победил в первенстве России по бальным танцам

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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
В подмосковном Красногорске завершился один из крупнейших в мире турниров по танцевальному спорту Russian Open DanceSport Championships (ROC). В течение восьми дней на площадках МВЦ «Крокус Экспо» определялись обладатели более 200 комплектов наград международных и всероссийских соревнований. Конкуренцию российским танцорам из практически всех регионов страны составляли зарубежные участники из Китая, республик Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран.
По информации Минспорта РМ, на пьедестал почета соревнований поднялся дуэт из Мордовии. Это случилось впервые в истории танцевального спорта республики. Глеб Пресняков и Софья Тюрина стали победителями открытого первенства России по бальным танцам в категории «Молодежь».
Теперь в планах у пары, благодаря успешному выступлению на данном старте, соревнования среди сильнейших танцевальных дуэтов страны.
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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