Танцевальный дуэт из Мордовии победил в первенстве России по бальным танцам

В подмосковном Красногорске завершился один из крупнейших в мире турниров по танцевальному спорту Russian Open DanceSport Championships (ROC). В течение восьми дней на площадках МВЦ «Крокус Экспо» определялись обладатели более 200 комплектов наград международных и всероссийских соревнований. Конкуренцию российским танцорам из практически всех регионов страны составляли зарубежные участники из Китая, республик Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран.



По информации Минспорта РМ, на пьедестал почета соревнований поднялся дуэт из Мордовии. Это случилось впервые в истории танцевального спорта республики. Глеб Пресняков и Софья Тюрина стали победителями открытого первенства России по бальным танцам в категории «Молодежь».

Теперь в планах у пары, благодаря успешному выступлению на данном старте, соревнования среди сильнейших танцевальных дуэтов страны.