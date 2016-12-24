Новый пляж в Большеберезниковском районе украсит кафе купольного типа

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Один из семи пляжей, обустраиваемых в Мордовии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», откроется в Большеберезниковском районе.
На участке между озером Гусиное и Сурой в 60 км от Саранска инвестор оборудует зону с шезлонгами, спортивные и детские площадки, душевые и беседки. Отличительной особенностью пляжа будет возведение на территории кафе купольного типа. Появится там и прокат водного инвентаря. Также в планах – открытие глэмпинга.
В настоящее время на участке ведутся монтажные работы. Основное оборудование приобретено и ожидает нового купального сезона.
Стоимость проекта – 15 млн рублей, из которых 10 млн рублей – средства гранта.
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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