В Ромодановском районе обновляется дорожная сеть

В Ромодановском районе за последние четыре года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведен капитальный ремонт автодорог.

Так, приведена в нормативное состояние дорога Ромоданово – Красный Узел – Липки протяженностью около 12,2 км. Отремонтирована автодорога Ромоданово – Белозерье (5,15 км) и дорога Саранск – Б. Игнатово – Пушкино (1,4 км).

В прошлом году провели капитальный ремонт автодороги «г. Саранск – р. п. Ромоданово – с. Большое Игнатово» – с. Трофимовщина (2,1 км) и дороги р. п. Ромоданово – с. Пятина – «г. Саранск – с. Сурское – г. Ульяновск» на участке км 2+500 – км 10+500 (8 км).

Также отремонтировали дорогу р.п. Ромоданово – с. Курилово – с. Болтино на участке км 3+000 – км 7+300 от поворота на Промышленное шоссе п. Ромоданово до поворота на д. Ивановка протяженностью 4 км. Продолжается капитальный ремонт мостового перехода через овраг Татарский км 23+446 автомобильной дороги Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск.