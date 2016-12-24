В Мордовской футбольной лиге победили «Инзера» и МГУ-2

22 октября на стадионе «Мордовия Арена» состоялись финальные матчи второго сезона Мордовской футбольной лиги. Обладателями золотых медалей стали команды «Инзера» и МГУ-2.

В Золотой лиге «Инзера» не оставила шансов «Ромодановосахару», победив с крупным счетом 6:1.

В решающем поединке Серебряной лиги события на поле развивались интереснее. Сначала вперед в счете вышли футболисты КЭМЗ, но затем дважды отличились огаревцы. В итоге - 2:1 в пользу МГУ-2.

Напомним, что Мордовская футбольная лига была создана по инициативе Главы региона Артёма Здунова. За чемпионство борьбу ведут любительские команды, сформированные из числа работников промышленных, сельскохозяйственных и IT-предприятий республики.

При проведении игр используется наследие чемпионата мира по футболу - вся спортивная инфраструктура и футбольные поля, построенные к мундиалю.

В прошлом году в республике прошел первый в истории турнир МФЛ, участниками которого стали 18 команд. В этом году борьбу за футбольное чемпионство уже вели 23 коллектива.