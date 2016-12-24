Представитель мордовской школы бокса стал призером чемпионата России

Спорт

В Хабаровске продолжается чемпионат России по боксу среди мужчин. Поединки с участием сильнейших спортсменов страны будут проходить по 27 августа.

Представитель Спортивной школы олимпийского резерва по боксу им. О.А. Маскаева Руслан Белоусов в категории до 57 кг 24 августа бился в полуфинале с чемпионом Уральского федерального округа этого года Евгением Ляшковым. 

Роман не смог повторить прошлогодний результат, когда ему удалось дойти до главного поединка чемпионата. Его результат – бронзовая медаль.

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