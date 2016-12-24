Семья Ширчковых-Чернусь из Cаранска представляет Мордовию на всероссийском фестивале ГТО

С 23 по 28 августа в Санкт-Петербурге пройдет IV всероссийский фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. Его участниками станут 52 семьи из 52 регионов России - 208 физкультурников в возрасте от 8 до 69 лет. В составе каждой команды четыре человека - ребенок, родители и старший член семьи (бабушка или дедушка).

По информации Минспорта РМ, Мордовию в Санкт-Петербурге представит семья Ширчковых-Чернусь из Саранска, которая стала победителем регионального фестиваля ГТО среди спортивных семей в июле этого года.

В спортивную программу фестиваля войдут различные испытания - бег и плавание на различные дистанции, прыжки с места, отжимания и подтягивания, гонка ГТО (эстафета) и даже стрельба из электронного оружия.