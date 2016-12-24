Артём Здунов наградил лучших спортсменов и тренеров республики

11 августа в Доме Республики в преддверии Дня физкультурника чествовали спортсменов, тренеров – тех, кто достиг высоких результатов в состязаниях, активно работал по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни. В торжественной церемонии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«Прошедший год, несмотря на сложную обстановку в мире, принес республике много ярких спортивных побед. Только на официальных соревнованиях спортсменами Мордовии завоевано более 1000 медалей, - сказал руководитель республики. - А с начала этого года членами сборной Мордовии на соревнованиях всероссийского и международного уровня завоевано уже 807 медалей. Все эти победы дают нам повод для гордости и служат ориентиром для подрастающего поколения».

В Мордовии растет число жителей, систематически занимающихся спортом – сейчас этот показатель превысил 53%. В настоящее время в республике развивается 21 базовый вид спорта.

Отдельное внимание Артём Здунов обратил на развитие пожарной-спасательного спорта (недавно Мордовия принимала чемпионат мира по этому направлению), а также на военно-прикладные виды спорта.

Спортивная инфраструктура региона должна работать и для развития делового и событийного туризма. За последние годы завершено строительство многих спортивных долгостроев, их потенциал должен использоваться в полную силу.

Впереди у Мордовии - множество важных турниров. В том числе - чемпионат России по ВМХ-спорту и легкоатлетический пробег памяти олимпийского чемпиона Петра Болотникова.

Одним из ярких проектов республиканского спорта стал новый турнир – Мордовская футбольная лига, сейчас проходит уже второй сезон, в лигу вовлекаются все новые команды.

Важнейшее направление - развитие детских секций, строительство пришкольных спортивных площадок. Глава республики сообщил также, что исполнено его поручение по повышению норм расходов на спортсменов при выездах на соревнования - теперь они увеличены в два раза.

«Мы исполняем основную задачу, поставленную Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным: обеспечение стабильности работы системы спорта, сохранение соревновательного и тренировочного процесса, развитие отношений с дружественными странами», - подчеркнул Артём Здунов.

Указом Главы Республики Мордовия за высокие спортивные результаты по итогам минувшего года награждены ведущие спортсмены Мордовии, показавшие результаты на чемпионатах, первенствах, кубках мира, Европы, России, спартакиадах России и международных соревнованиях. Грантами Главы Республики Мордовия награждены тренеры–преподаватели.

Награды спортсменам и тренерам вручили Глава Мордовии Артём Здунов, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин и первый вице-премьер Галина Лотванова.



