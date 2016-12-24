В Мордовии завершилось строительство BMX-трека олимпийского уровня

В Саранске в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» завершено строительство уникального спортивного объекта - BMX-трека олимпийского уровня. Он расположен рядом с крытым Центром по велоспорту-ВМХ (ул. Строительная, д.13А).

BMX-трек начали возводить весной 2022 года. Конфигурация трассы запроектирована для спортсменов разного уровня физической подготовки и опыта.

Объект предусматривает:

- ВМХ трассу протяженностью 450 м

- Тренировочную трассу

- Трибуны на 970 посадочных мест

- 2 стартовые горы высотой 5 и 8 метров и др.

Здесь же возвели двухуровневый фристайл-парк для занятия экстремальными видами спорта.



«К заветной цели мы шли почти 12 лет. Первый проект трассы был подготовлен еще в 2011 году. Этот объект уникален как для России, так и для всего мира. Теперь в BMX-рейсе есть полный цикл подготовки. Крытый комплекс с 5-метровой стартовой горкой свыше 10 лет принимал всероссийские и международные соревнования, но 5-метровая горка, к сожалению, не позволяла раскрыть весь потенциал наших спортсменов. Сейчас мы дополнили этот комплекс трассой олимпийского формата супер-кросс и фристайл-парком, где также можно будет проводить мировые старты. Объект получился очень интересный, качественный, современный - именно то, что не хватало для Саранска, для России. С вводом в эксплуатацию мы существенно повысим качественную составляющую подготовки спортсменов. Саранск и так был местом локации райдеров со всей страны, теперь Саранск станет Меккой для BMX-гонщиков России!» - отметил главный тренер спортивной сборной команды России по велоспорту-BMX Павел Костюков.

Уже 24–26 августа на новом треке пройдут чемпионат и первенство России по велоспорту ВМХ, Кубок России и всероссийские соревнования по велоспорту ВМХ-фристайл-парк.

Программу проведения мероприятий можно скачать по ссылкам: https://clck.ru/35HEZD, https://clck.ru/35HEV2.