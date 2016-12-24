В столице Мордовии пройдет фестиваль «ПРО СПОРТ»

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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
12 августа, в День физкультурника и в честь 100-летия Минспорта России, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» пройдет фестиваль «ПРО СПОРТ».
Гостей праздника ждут:
Площадки откроются в 15:30, старт мероприятия запланирован на 16:00. Вход свободный (3, 4 ворота).
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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
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