В столице Мордовии пройдет фестиваль «ПРО СПОРТ»

Спорт

12 августа, в День физкультурника и в честь 100-летия Минспорта России, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» пройдет фестиваль «ПРО СПОРТ».

Гостей праздника ждут:

  • выступления артистов, музыка и танцы
  • мастер-классы
  • показательные выступления спортсменов
  • интерактивы от спортивных школ Мордовии
  • площадки по интересам для детей и взрослых
  • спортивные и развлекательные «станции»
  • розыгрыши призов и многое другое.

Площадки откроются в 15:30, старт мероприятия запланирован на 16:00. Вход свободный (3, 4 ворота).

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