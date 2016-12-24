В столице Мордовии пройдет фестиваль «ПРО СПОРТ»

12 августа, в День физкультурника и в честь 100-летия Минспорта России, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» пройдет фестиваль «ПРО СПОРТ».

Гостей праздника ждут:

выступления артистов, музыка и танцы

мастер-классы

показательные выступления спортсменов

интерактивы от спортивных школ Мордовии

площадки по интересам для детей и взрослых

спортивные и развлекательные «станции»

розыгрыши призов и многое другое.

Площадки откроются в 15:30, старт мероприятия запланирован на 16:00. Вход свободный (3, 4 ворота).