Борец из Мордовии победил на международном турнире в Сербии

В Белграде прошел международный турнир по греко-римской борьбе памяти Любомира Ивановича. По информации Минспорта РМ, в соревнованиях принимали участия борцы из Китая, Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Кыргызстана, Сербии. Спортсмены из России и Белоруссии выступали в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.



Россияне на турнире завоевали восемь медалей, четыре из которых — золотого достоинства. Победителем в своей весовой категории до 55 кг стал член спортивной сборной команды Мордовии, чемпион Европы Виталий Кабалоев.