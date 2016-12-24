Спортсмены Мордовии завоевали несколько медалей на Играх стран СНГ в Минске

Сборная команда России по легкой атлетике принимает участие во II Играх стран СНГ в Минске. Соревнования собрали представителей команд России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В легкоатлетической программе, которая стартовала 5 августа, разыгрывается 31 комплект наград.

Внести весомый вклад в копилку сборной нашей страны удалось спортсменам Мордовии. В состязаниях ходоков на 3000 м первенствовали воспитанники республиканской СШОР по легкой атлетике. Кирилл Прокин с результатом 14.13,45 занял первое место среди юношей, Виктория Бабакова лидировала среди девушек (14.16,02). Второе место - у Данилы Загороднева (14.26,61) и Ксении Зиминой (15.08,58).

«Первые два километра дистанции было достаточно легко, потом стало тяжелее. Временем доволен, но можно было и быстрее. Старался идти на технику, а не на время. Данила Загороднев - главный конкурент, думал, что борьба будет до последних метров. Хочу отметить, к нам очень часто подходят и интересуются, в каком виде спорта соревнуемся и из какой мы страны. Стадион хороший, организация мне нравится, жарко немного, а так все отлично», - отметил победитель соревнований Кирилл Прокин.

На данный момент в медальном зачете Россия с 36-ю медалями (17 золотых, 7 серебряных, 12 бронзовых) занимает 1-ое место. Завершится турнир 14 августа.