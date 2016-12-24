Спортсмены Мордовии с успехом выступают на чемпионате России по легкой атлетике

3 августа в Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике. В главном старте сезона выступают около 800 сильнейших спортсменов из 69 регионов России. Соревнования продлятся четыре дня.

В копилке Мордовии уже есть первые награды, которые завоевали подопечные республиканской Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике.

В первый день соревнований весь пьедестал почета в ходьбе на 10 000 метров заняли легкоатлетки региона-13. Чемпионкой России стала Эльвира Чепарева. Она показала время 43 минуты 14,45 секунды. Это лучший результат в текущем сезоне в мире. Напомним, Эльвира является действующей рекордсменкой страны в ходьбе на 10 000 метров, участницей летних Олимпийских игр в Токио.

«Серебро» завоевала Рейхан Каграманова, «бронза» - у Дарьи Голубечковой.

Также хороший результат показали легкоатлеты-мужчины. В ходьбе на 10 000 метров на втором месте завершил выступление Максим Пьянзин, уступив серебряному призеру чемпионата мира, обладателю бронзы чемпионата Европы Василию Мизинову. Еще один представитель республики, Максим Денисов, завоевал бронзовую медаль.