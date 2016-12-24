Спортсмен Мордовии завоевал бронзу первенства России по тяжелой атлетике

В Саранске завершилось первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15-ти до 23 лет. Свыше 350-и спортсменов из 54 регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также гости из Беларуси, вели борьбу за награды турнира.



По информации Минспорта РМ, копилку наград спортсменов нашей республики пополнил Илья Лунин - с результатом в сумме двоеборья 346 кг он занял третье место среди юниоров в весовой категории до 96 кг.



Ранее «золото» российского первенства Мордовии принесла Евгения Гусева - с результатом в сумме двоеборья 210 кг она заняла первое место среди юниорок в весовой категории до 71 кг.





