Для жителей Мордовии открыта регистрация на Зеленый марафон

20 мая в 60 городах России состоится 10-й юбилейный Зеленый марафон. В Саранске спортивно-экологический фестиваль традиционно пройдет в излюбленном месте отдыха горожан – Экопарке на ул. Моховая.

Участников Зеленого Марафона ждут забеги на 4,2 и 10 км. Дети смогут посоревноваться на дистанции 420 метров. Для гостей фестиваля будет организован праздничный концерт, многочисленные развлекательные активности, спортивные площадки, мастер-классы и экологические акции.

Регистрация на Зеленый Марафон уже стартовала. Для того, чтобы принять участие в забеге, жителям Мордовии необходимо зайти на сайт https://greenmarathon.sberbank.ru/, из предложенных городов выбрать Саранск, отметить нужную дистанцию и заполнить все необходимые поля. Регистрация продлится до 14 мая.

«Приглашаем всех: и атлетов-любителей, и профессионалов, и болельщиков, и родителей, и детей — принять участие в Зеленом Марафоне, который станет одним из самых ярких и масштабных событий этой весны», - сказал управляющий Мордовским отделением Сбербанка Игорь Чермошанский.