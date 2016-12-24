Судебный пристав из Мордовии завоевал «серебро» на открытом чемпионате Европы по пауэрлифтингу

В Московской области прошел открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа и становой тяге, собравший представителей семи стран мира. В международных соревнованиях принимал участие судебный пристав отделения специального назначения УФССП по РМ Сергей Григорькин, выступавший в весе до 100 кг.

«В первую попытку взял вес в 275 кг, во вторую — 287,5 кг, который мне и был засчитан. В третью попытку поднял 295 кг. Такой вес поднимал для себя впервые и побил собственный рекорд. Но, к сожалению, этот вес засчитан не был. Несмотря на то, что все было зафиксировано, жюри требовалась бумажная волокита для признания результата», - рассказал Сергей Григорькин.

В итоге спецназовец завоевал «серебро» в своей весовой категории. В абсолютном зачете среди всех участников Сергей Григорькин занял 8 место.

Отметим, что на Всероссийском мастерском турнире по пауэрлифтингу, который проходил осенью прошлого года в Ульяновске, судебный пристав отделения специального назначения взял два «золота». Он стал победителем по становой тяге как в рамках своей весовой категории до 100 кг, так и в абсолютном зачете, взяв вес в 285 кг.