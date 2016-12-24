Мордовский гимнаст завоевал «золото» открытого Кубка Белорусии

В Минске проходит открытый Кубок Белоруссии по спортивной гимнастике, где в составе российской сборной выступает воспитанник Республиканской СШОР им. Л.Я. Аркаева Никита Андронов.

По информации Минспотра РМ, в Минске саранский атлет уже покорил высшую ступень пьедестала. Он удостоился золотой медали в командных соревнованиях. А 13 апреля прошли финальные состязания в отдельных дисциплинах. Никита Андронов стал победителем в упражнении на коне.