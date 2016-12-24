Екатерина Пальцева примет участие в Боливарианских играх АЛБА

С 21 по 29 апреля 2023 года в Каракасе и Ла-Гуайра (Венесуэла) пройдут V Боливарианские игры АЛБА. В соревнованиях примут участие около 3500 спортсменов из 11 стран - Боливии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, России, Содружества Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренады, Сент-Китс и Невиса.



В состав российской делегации вошли 48 спортсменов, они выступят в соревнованиях по семи видам спорта - пляжный волейбол, бокс, каратэ, настольный теннис, прыжки на батуте, тяжелая атлетика, художественная гимнастика.

По информации Минспорта РМ, среди участников латиноамериканских соревнований будет чемпионка мира и Европы по боксу, член спортивной сборной команды Мордовии Екатерина Пальцева.