Екатерина Пальцева примет участие в Боливарианских играх АЛБА

«Условия боевые, настоящая мужская служба»
Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне СВО
С 21 по 29 апреля 2023 года в Каракасе и Ла-Гуайра (Венесуэла) пройдут V Боливарианские игры АЛБА. В соревнованиях примут участие около 3500 спортсменов из 11 стран - Боливии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, России, Содружества Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренады, Сент-Китс и Невиса.
В состав российской делегации вошли 48 спортсменов, они выступят в соревнованиях по семи видам спорта - пляжный волейбол, бокс, каратэ, настольный теннис, прыжки на батуте, тяжелая атлетика, художественная гимнастика.
По информации Минспорта РМ, среди участников латиноамериканских соревнований будет чемпионка мира и Европы по боксу, член спортивной сборной команды Мордовии Екатерина Пальцева.
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