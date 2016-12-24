Благодаря гранту в Мордовии развиваются спортивные бальные танцы

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2022 году в республике 17 проектов-победителей получили гранты от государства на сумму от 100 до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса. Среди них и Роман Васильев – социальный предприниматель, основатель танцевально-спортивного клуба «Империя».

Увлечение танцами началось у него с юных лет, когда будущий предприниматель сам посещал танцевальный кружок. Уже позже Роман решил, что продолжит танцевальную карьеру, но уже в качестве тренера.

«Во взрослом возрасте появилась идея создания танцевального клуба. Во многом благодаря жене я решился на его открытие. И вот уже 7 лет мы растим профессионалов», – отметил предприниматель.

В клубе тренеры не только обучают бальным танцам, но и уделяют внимание внутреннему миру ребят: развивают уверенность в себе, застенчивым помогают раскрепоститься, а также содействуют в самореализации в эмоциональном плане.

«Тренерам приходится мотивировать детей, учить коммуникации в паре. И эта работа дает хорошие результаты: мы участвуем в соревнованиях различного уровня (республиканского, Приволжского федерального округа, всероссийского) и становимся на них победителями и призерами. Сейчас 10 пар готовятся к Первенству России. На последних соревнованиях такого уровня наши дети заняли 1 место», – рассказал Роман Васильев.

Предприниматель арендовал площадь в ТЦ «Планета», где сейчас и располагается его танцевальный клуб. В поиске нового помещения ему помогли друзья.

«Начиналась наша школа со 160 кв. м. Сейчас она расширилась до 370 кв. м. Увеличив пространство более чем в 2 раза, мы, в первую очередь, обеспечили комфортные условия для детей», – говорит предприниматель.

По совету родителей, чьи дети занимаются в танцевальной школе, Роман обратился в Центр «Мой бизнес» Республики Мордовия, который предоставляет меры господдержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Здесь он прошел обучение по программе «Акселератор социальных проектов», подал заявку на грант от государства, и получил 492 тысячи рублей на его реализацию. Кроме этого, предприниматель взял льготный заём «Социальный» с низкой процентной ставкой, благодаря чему удалось провести ремонтные работы в клубе.

«Мы сделали новые раздевалки. Поток детей большой, места уже не хватало, поэтому нужно было закрыть этот вопрос. Наша школа охватывает разные возрастные группы: осуществляем набор в младшие (от 4 лет), средние (7-11 лет) и старшие группы (10-19 лет). Мы хотим, чтобы как можно больше детей имели возможность профессионально заниматься танцами. Поэтому тема моего проекта – развитие танцевального спорта в республике на базе танцевально-спортивного клуба «Империя». Для некоторых незащищенных слоев населения – многодетных семей, мы снизим стоимость обучения», – подчеркнул Роман.

Полученные средства от государственного гранта он также направил на улучшение условий в клубе.

«Часть средств ушла на оплату аренды, другая часть – на увеличение пространства и создание комфортных условий для проведения занятий и отдыха детей. Сейчас мы активно занимаемся приобретением необходимой мебели и оборудования», – пояснил он.

На этом предприниматель останавливаться не планирует, в будущем Роман хочет расширить штат тренеров и продолжать растить новых танцевальных спортсменов.