Юные фигуристы Мордовии стали бронзовыми призерами первенства России

Спорт

Соревнования по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей завершились в столице Мордовии в минувшие выходные. Как сообщает Минспорта РМ, на первенстве  России в спор за высокие места вмешались представители нашей республики.

Подопечные Павла Слюсаренко - Елизавета Романова и Валерий Назаров удостоились бронзовой награды в соперничестве спортивных пар, набрав по итогам двух программ 160.80 балла.

Как отмечается, после демонстрации первой соревновательной части наши спортсмены занимали лидирующую позицию. К сожалению, в произвольной программе им не удалось избежать ошибок, что в конечном счете привело их на третье место пьедестала почета.


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