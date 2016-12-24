Юные фигуристы Мордовии стали бронзовыми призерами первенства России

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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
Соревнования по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей завершились в столице Мордовии в минувшие выходные. Как сообщает Минспорта РМ, на первенстве России в спор за высокие места вмешались представители нашей республики.
Подопечные Павла Слюсаренко - Елизавета Романова и Валерий Назаров удостоились бронзовой награды в соперничестве спортивных пар, набрав по итогам двух программ 160.80 балла.
Как отмечается, после демонстрации первой соревновательной части наши спортсмены занимали лидирующую позицию. К сожалению, в произвольной программе им не удалось избежать ошибок, что в конечном счете привело их на третье место пьедестала почета.
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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
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