В республике стартовала заявочная кампания нового сезона Мордовской футбольной лиги

Федерация футбола РМ объявила о старте заявочной кампании летнего сезона 2023 года в Мордовской футбольной лиге. Начало турнира запланировано на 13-14 мая.

К участию приглашаются коллективы предприятий и организаций различных сфер деятельности - как из Мордовии, так и из соседних регионов. Заявки от команд принимаются до 21 апреля 2023 года на почту – ff13rm@mail.ru, либо по номеру +7 906 163 20 61.

Напомним, Глава РМ Артём Здунов объявил о создании Мордовской футбольной лиги в мае 2022 года. В турнире участвуют команды крупных предприятий республики, бизнеса, органов власти, IT-сообщества, любителей, ветеранов, юношества. При проведении игр используется наследие Чемпионата мира по футболу - вся спортивная инфраструктура и футбольные поля, построенные к мундиалю.

В прошлом году в республике прошел первый в истории турнир Мордовской футбольной лиги. Дебют вышел зрелищным и запоминающимся. 18 команд за короткий период обрели своих болельщиков.

Также команды-участницы взяли шефство над ребятами Межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия». Предприятия выделяли средства на приобретение и обновление экипировки, спонсировали поездки футбольных талантов на крупнейшие официальные соревнования.