Саранск примет Чемпионат и Кубок России по мотогонкам на льду

Во Дворце водных видов спорта Саранска прошла пресс-конференция, посвященная официальным соревнованиям по мотогонкам на льду. 28 и 29 января Саранск ожидает большой праздник спидвея. Как сообщает Министерства спорта РМ, зрители увидят командные выступления лучших мотогонщиков страны в рамках высшей лиги Чемпионата и Кубка России.

Как сообщила начальник Управления по физической культуре и спорту Минспорта РМ Ольга Игошева:

«В 2021-2022 годах велась подготовительная работа по проведению именно официальных соревнований. Мы проводили показательные выступления на территории, прилегающей к стадиону «Мордовия Арена», опробовали свои силы. С тех пор, как проводились официальные старты, поменялась и команда, место организации мероприятий. В этом году состязания будут на стадионе «Старт». В январе первые два этапа, и в феврале еще два старта по мотогонкам на льду. Мы ожидаем, что эти соревнования найдут большой отклик у жителей региона.

Проведена сертификация трека на проведение официальных состязаний. На этой неделе приезжала комиссия Федерация мотоциклетного спорта России. Осмотрела всю сопутствующую инфраструктуру, проверка была пройдена успешно.

На днях стартовала билетная программа. Билеты можно купить в кассах стадиона и в приложении «Мой спорт». По данным Центра «Старт» половина билетов уже распродана. Мы ограничены по количеству присутствующих. В рамках обеспечения безопасности задействована только центральная трибуна. Но у нас не один соревновательный день, а четыре! Все смогут посетить событие, поболеть за гонщиков. Длительность мероприятия около четырех часов.

Будут работать пункты питания, подготавлена развлекательная программа.

В соревнованиях примут участие семь команд из - республик Мордовия, Башкортостан, Удмуртия, Самарской, Иркутской, Московской, Свердловской областей.

В числе тех, кто будет вести борьбу за награды этапов:

Дмитрий Буланкин - победитель личного чемпионата мира и Европы, чемпион, серебряный призер командного чемпионата России

Сергей Макаров - чемпион мира в составе сборной России, призер чемпионата Европы, личного и командного чемпионатов России

Эдуард Крысов - многократный призер этапов Кубка мира, двукратный серебряный призер чемпионата Европы.

Мы готовимся, и постараемся, чтобы это мероприятие было максимально ярким!»