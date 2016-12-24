Тренер из Саранска награждена орденом Славы Республики Мордовия III степени

Тренер Спортивно-адаптивной школы Е.В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва Татьяна Цирулева награждена орденом Славы Республики Мордовия III степени. Соответствующий Указ подписал Глава региона Артём Здунов.

В 2022 году Татьяна Петровна стала чемпионкой России по шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями, выиграла золотые медали на чемпионате мира и чемпионате Азии по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, завоевала «серебро» и «бронзу» на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Она включена в тройку сильнейших спортсменов Республики Мордовия 2022 года.

«Орден Славы Республики Мордовия III степени стал одной из самых почетных моих наград. Бесконечно приятно, трогательно и тепло на душе. Хочу выразить огромную благодарность моим коллегам и ученикам, без которых успех был бы невозможен. Я шашистка-самоучка. Начала осваивать эту игру еще в школе. Все мои тренерские навыки – наработанная практика. Помню, как в середине 90-х выступала на чемпионате России и заняла последнее место. Я была сломлена таким поражением, но именно оно подтолкнуло меня к вершине мастерства. Через год я уже была второй на первенстве страны, а еще через год стала чемпионкой. С тех пор стараюсь не снижать профессиональную планку. Но главное мое достижение – успехи моих воспитанников. Прошлый год стал очень удачным для нас. Для меня, как для тренера, важно, чтобы мои ученики смогли себя реализовать. И это им удается!».

Напомним, орденом Славы Республики Мордовия награждаются граждане за особые заслуги перед регионом, за большой вклад в его развитие и прославление в России и за рубежом.