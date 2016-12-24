Спортсмены из Мордовии завоевали медали Российско-Китайских молодежных игр

В провинции Цзилинь (Китайская Народная Республика) завершились III Российско-Китайские молодежные зимние игры. На международных соревнованиях прекрасный результат продемонстрировал лыжник из Мордовии - воспитанник Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Егор Митрошин. На его счету сразу три награды.

В первый соревновательный день ему удалось занять третье место в классической раздельной гонке на 15 км. А вместе с Александром Ившиным, Никитой Родионовым и Даниилом Муралеевым Егор стал победителем в лыжной эстафете 4х2,5 км классическим и свободным стилем.

В заключительный день Игр прошли коньковые разделки на 10/15 км. Спортсмен из Мордовии поднялся на вторую ступень пьедестала почета.



Кроме того, подопечный отделения по шорт-треку Ледового дворца Мордовии Максим Клюшников принес сборной страны серебряную медаль в мужской эстафете на дистанции 3000 м. В его активе также серебро в смешанной эстафете на 2000 м.

Российско-китайские молодежные зимние игры были организованы в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. В программу молодежных зимних игр были включены соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, конькобежному спорту (в том числе шорт-треку), фигурному катанию на коньках, керлингу, фристайлу. В состав спортивной делегации Российской Федерации вошли 150 человек (103 спортсмена и 33 тренера).