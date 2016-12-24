В Мордовии прошел футбольный турнир, посвященный памяти Николая Озерова

В Мордовии продолжают вспоминать Николая Озерова — легендарного теннисиста, тренера, актера и комментатора. На прошлой неделе завершился теннисный турнир его имени, а 12 декабря решилась судьба трофея футбольного.

Легенда тенниса, голос советского спорта Николай Николаевич Озеров родился 11 декабря 1922 года. Спустя сто лет в этот же день в саранском футбольном манеже стартовал памятный турнир.

Инициативу проведения такого турнира поддержал Глава Мордовии Артём Здунов. Главная цель — познакомить молодое поколение, которому Николай Озеров возможно и неизвестен, с масштабной фигурой в истории спорта и культуры нашей страны.

За призы в течение двух дней боролись 4 команды: хозяева - «Мордовия-2006» и «Мордовия-2005», «Акрон-Академия Коноплева» из Тольятти и московский «ЦСКА». 11 декабря младший состав Мордовии встретился с гостями из Самарской области и проиграл со счетом 0-5. Москвичи же сыграли с молодежкой 2005 года и смогли одержать верх 1:2. На следующий день в «бронзовом» матче сыграли два мордовских коллектива. Ребята постарше закономерно оказались сильнее.

Ну, а за главный трофей поборолись воспитанники «Академии Коноплева» и «ЦСКА». Вначале тольяттинцы доминировали на поле, а затем начали допускать ошибки. Со счетом 4:2 верх смогли одержать москвичи. «ЦСКА» становится обладателем пусть небольшой, но памятной награды — Кубка памяти Озерова.

Но без трофеев не ушел никто. Кубок вручили даже младшей «Мордовии», занявшей 4 место. Отметили также лучших игроков в каждой команде. В «Мордовии-2006» им стал Алексей Денисенко, в «Мордовии-2005» Владислав Волгаев, у «Акрона» лучший - Денис Павлов, а у «ЦСКА» - Савва Пономарев.

Глава Мордовии Артём Здунов пообещал: собираются в рамках этого турнира футболисты в первый, но не в последний раз.