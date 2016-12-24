Борец из Мордовии завоевал «бронзу» Кубка России по дзюдо

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В Калининграде во Дворце спорта «Янтарный» прошел Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие около 450 спортсменов из почти 50 регионов.
Как сообщает Министерство спорта РМ, Мордовию на состязаниях представляли воспитанники СШОР по спортивной борьбе и дзюдо Ибрагим Маргиев (100 кг) и Аслан Джиоев (+ 100 кг). Спортсмены занимаются под руководством главного тренера Сергея Бадриашвили.
По результатам соревнований, Аслан Джиоев завоевал бронзовую медаль в категории свыше 100 кг.
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