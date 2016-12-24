В Мордовии завершился футбольный турнир, посвященный памяти Николая Озерова

Глава Мордовии Артём Здунов 12 декабря приехал в футбольно-легкоатлетический манеж, где состоялось награждение победителей турнира по футболу, посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося комментатора, заслуженного мастера спорта СССР Николая Озерова. В соревнованиях приняли участие футбольные команды ЦСКА, «Акрон - Академии футбола имени Юрия Коноплева» и межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

В напряженной борьбе чемпионом турнира стала команда ЦСКА, второе место завоевали спортсмены Академии футбола имени Юрия Коноплева, третье место - у одной из команд центра подготовки юных футболистов «Мордовия».

Участников соревнований поздравили Глава Мордовии Артём Здунов, вице-премьер Инсаф Хайруллин, министр спорта Александр Савилов, а также заслуженный тренер России, советник Главы Мордовии Валерий Четверик.

Артём Здунов обратился к спортсменам и зрителям на трибунах: «Сегодня здесь собрались любители футбола – кто играет в футбол, кто смотрит футбол, кто живет футболом. Для нас символично и очень приятно, что Николаю Николаевичу Озерову – нашему великому комментатору, нашему великому спортсмену мы посвятили этот турнир. У нас есть хорошие традиции в Мордовии, мы их продолжаем. Есть вещи, которые мы бы хотели превратить в традиции. Поэтому будет правильным, если этот турнир на долгие годы станет хорошей традицией республики. Если вы поддерживаете – мы будем этим заниматься, - сказал он. - Я от души хочу поздравить всех, кто принял участие в этих соревнованиях. Мы, действительно, внимательно за ним наблюдали. Для нас принципиально важно видеть, как лучшие футболисты России играют на площадках в Мордовии. Я считаю, турнир не меньше комментаторских откликов приобретет, чем Чемпионат мира, потому что все основное, что будет на чемпионатах мира через несколько лет, творится именно здесь. Поэтому большое вам всем спасибо!»

Команды Мордовии получили на турнире большой опыт игры с сильными соперниками. «Это обязательно поможет нам в дальнейшем. В этот раз не хватило немного везения и подготовки. Но мы будем работать!», - сказал капитан команды «Мордовия 2005» Виталий Трофимов.