В аэропорту Саранска идут работы по строительству терминала, который сможет принимать иностранные самолеты

Сам аэропорт был построен в 1955 году. В 1988 он достиг наибольшего расцвета: количество полетов дошло до 14 тысяч рейсов в год. В 2015 году аэропорту присвоен статус международного. В январе 2017 — он был закрыт на реконструкцию до конца года в связи с проведением в Саранске матчей Чемпионата мира по футболу-2018. После реконструкции взлетно-посадочная полоса усилена асфальтобетоном. Построен новый пассажирский терминал пропускной способностью до 300 человек в час.

Из Саранска можно улететь в Санкт-Петербург, курорты Северного Кавказа и в Москву. Но проблемы есть и на них отдельно остановился Глава Мордовии Артем Здунов в своем Послании Государственному Собранию: «Формально у нас есть рейсы в Москву, но до сих пор нет регулярного стабильного расписания. В этом вопросе надо навести порядок».

Аэропорт не зря называют воздушной гаванью. Некоторые города и даже государства начали свой экономический рост именно тогда, когда был построен международный аэропорт. Например, город Дубай. Поэтому для развития республики крайне необходим тот самый международный терминал о котором говорил Глава Мордовии.

По словам генерального директора АО «Международный аэропорт «Саранск» Александра Кистайкина, «работы по его строительству начались: будут стойки регистрации и паспортного контроля. Это 4 стойки паспортного контроля на прилет и 3 на вылет. Будет зона ожидания, система обработки багажа — того чего не было в период Чемпионата. Терминал рассчитан на 140 пассажиров в час: 80 на прилет и 60 на вылет».

Туристы из Мордовии и соседних регионов летают не только в Россию. С открытием международного терминала из Саранска можно будет полететь на курорты Египта, Турции и в Арабские Эмираты. Это возможные направления. Более реально, что появятся рейсы в Узбекистан и Таджикистан. Между республиками растет товарооборот, да и о трудовой миграции забывать не стоит. Завершить модернизацию международного терминала планируют в конце будущего года.