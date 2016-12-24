Мордовские лыжницы делают успехи

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Спортсменка республиканской комплексной школы олимпийского резерва — в десятке лучших на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Он прошел в Хакассии.
4 декабря стартовали в классической гонке. Представительница Мордовии Анастасия Кулешова к финишу пришла шестой. Ее отставание от лидера Вероники Степановой из Камчатского края — 1 минута 33 целых 9 десятых секунды.
Тем временем в Коми завершились всероссийские юношеские соревнования по лыжным гонкам в возрастной категории 17-18 лет. Там поборолись более 700 представителей 50 регионов страны, а также гости из Беларуси. Честь Мордовии на турнире достойно отстояла Екатерина Никитина. К финишу в спринте свободным стилем она пришла спустя 2 минуты 54 целых 79 сотых секунды. Это — третий результат. Спортсменка домой привезла бронзу.
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