Мордовские лыжницы делают успехи

Спортсменка республиканской комплексной школы олимпийского резерва — в десятке лучших на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Он прошел в Хакассии.

4 декабря стартовали в классической гонке. Представительница Мордовии Анастасия Кулешова к финишу пришла шестой. Ее отставание от лидера Вероники Степановой из Камчатского края — 1 минута 33 целых 9 десятых секунды.

Тем временем в Коми завершились всероссийские юношеские соревнования по лыжным гонкам в возрастной категории 17-18 лет. Там поборолись более 700 представителей 50 регионов страны, а также гости из Беларуси. Честь Мордовии на турнире достойно отстояла Екатерина Никитина. К финишу в спринте свободным стилем она пришла спустя 2 минуты 54 целых 79 сотых секунды. Это — третий результат. Спортсменка домой привезла бронзу.