В Ромоданово прошли фестиваль и первенство по киокушинкай

Участниками соревнований стали более трехсот человек, многие приехали из соседних регионов — их было около трети от всех спортсменов. Были в том числе и маленькие участники соревнований, как раз для для них организаторы и подготовили фестиваль. А вот ребятам постарше предстояло попробовать свои силы в первенстве.

Многие из молодых людей выбор в пользу киокушинкай сделали уже давно. А другие только совершают первые шаги в этом виде спорта. Но турнирный опыт на пользу каждому спортсмену – и опытному, и начинающему. Перед началом боя важно вспомнить, какие приемы можно использовать, а какие нельзя.

Подержать спортсменов пришли не только тренеры, но и их близкие. Сильнейшие спортсмены станут участниками более масштабных соревнований уже в 2023 году.