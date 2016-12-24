Анастасия Жеганова завоевала «серебро» на III этапе Кубка России по шорт-треку

В конце ноября в Уфе прошел III этап Кубка России по шорт-треку. В течение трех дней разыграли девять комплектов наград: 4 — серди женщин, 4 — среди мужчин и в смешанной эстафете. В составе сборной Мордовии выступили 8 спортсменов, в том числе — Анастасия Жеганова. Стремление к высоким результатам принесло свои плоды - ей удалось взойти на пьедестал.

Полуторакилометровую дистанцию Анастасия Жеганова прошла за 2 минуты 26 секунд. Мордовская спортсменка лишь на 16 сотых секунды уступила участнице Олимпиады Анне Востриковой, которая выступала по параллельному зачету за Свердловскую и Ярославскую области.

Анастасия Жеганова к финишу пришла второй и завоевала серебро. Третье место и бронзовая награда у Людмилы Козулиной — представительнице соседней Нижегородской области.