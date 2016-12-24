Фигуристы из Мордовии - призeры всероссийских соревнований

Елизавета Романова и Валерий Назаров — призeры всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках на призы губернатора Пермского края. В рамках турнира прошeл шестой этап юниорской серии Гран-при.

Пара вместе работает год. На турнире они смогли показать достойный результат. Сумма баллов за обе программы: 176 целых 6 десятых. Мордовские фигуристы взошли на вторую ступень пьедестала и домой вернулись с серебром. Золото у хозяев — Юлии Арьемьевой и Алексея Брюханова. Бронза у москвичей Валерии Халитовой и Петра Шаровикова.

- Теперь нам надо продолжать работать и работать, стабилизировать элементы и меньше думать об элементах на соревнованиях, то есть меньше волноваться, — заметила Елизавета Романова.

- Выходить на старт, как говорят, с холодной головой и накатывать программы. Сейчас мы, конечно, счастливы! Это первый чистый старт за сезон! - Валерий Назаров поддержал партнершу.

В одиночном катании достойно показала себя еще одна мордовская фигуристка — Мария Красноженова. Она попала в топ-10 сильнейших.