Борцы из Мордовии завоевали несколько медалей на крупных соревнованиях

Иван Неккоев — с золотом из Беларуси. В Минске 27 ноября завершился открытый кубок республики по спорту глухих в дисциплине греко-римская и вольная борьба. В турнире поучаствовали более ста сильнейших спортсменов из России, Беларуси и Кыргыстана. Россию и Мордовию там представил воспитанник спортивно-адаптивной школы Евгения Швецова. Иван Неккоев выступил в весе 72 килограмма. Все три схватки с беларусскими спортсменами он завершил досрочно со счётом 8:0 и тем самым одержал уверенную победу.

Тем временем на всероссийских турнирах пробовали свои силы воспитанники школы борьбы Алексея Мишина. Юниоры в категории U-23 соревновались во Владимире в рамках всероссийского турнира по греко-римской борьбы памяти тренера Эдуарда Никифорова. Несколько медалей оказалось в копилке Мордовии. Золото в весе до 87 килограммов принес Максим Никишов, до 130 — Тимур Разумков. Также в активе две бронзы: у Расула Муталимова, выступившего в весе до 72 килограммов и у Горгуда Меджидли — в весе до 82 килограммов.

Юные же борцы греко-римского стиля блеснули на 18 турнире памяти заслуженного тренера России Алексея Кораблева в Санкт-Петербурге. Соперниками воспитанников школы Мишина стали 150 представителей разных регионов страны. В копилке Мордовии — 5 медалей. Первым в весе 38 килограммов стал Артем Ткаченко, в весе 57 килограммов — Антон Сегунов, в весе 62 килограмма — Самир Овчинников. Серебро у Ильи Емелина — его вес 57 килограммов. Бронза — у Дмитрия Морозова в категории 52 килограмма.