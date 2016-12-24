Первое декабря ознаменовывается не только приходом календарной зимы. В этот день отмечается важный спортивный праздник - День хоккея, и празднуют его по разному. В Саранске провели товарищеский матч среди детских следж-хоккейных команд из соседних городов.

Мордовский «Сияжар», Нижегородская «Чайка» и «Медведь» из города Бор. 1 декабря на льду встретились такие юные, и такие целеустремленные спортсмены. Этих хоккеистов отличает особое упорство и стремление к победе. Мир, привычного для всех хоккея, им не доступен, но это не беда. Следж-жоккей – та же игра с клюшками на льду, где главная задача - забросить шайбу в ворота противника. Но в отличии от простого хоккея, клюшки у каждого игрока свои, а вместо коньков – специальные санки.

Идея организовать товарищеский турнир пришла спонтанно. Изначально тренеры мордовской детской команды по следж-хоккею планировали посостязаться с командой из Нижнего Новгорода, однако эта идея вылилась в полноценный турнир.

В составе команды «Сияжар» 10 особенных спортсменов от 10 до 16 лет. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом, аутизм и дцп – если приложить усилия и заручиться поддержкой близких, спорт может дать огромный эффект как в физическом, так и духовном развитии. Тренер команды отмечает: хоть занимаются ребята всего полгода – результаты уже радуют.

В программе турнира 3 игры. Первыми на лед вышли спортсмены из Мордовии и города Бор.

В отличие от тренера, сами спортсмены настроены только на победу, хотя соревнований в их жизни было не так много. Следж-хокеей для республики вид спорт относительно новый.

По итогам игр – победителями стала команда из Нижнего Новгорода, серебро досталось команде «Медведь» из города Бор. «Сияжар» взял бронзу.