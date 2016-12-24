«У предприятия немало поводов для гордости»
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Первое декабря ознаменовывается не только приходом календарной зимы. В этот день отмечается важный спортивный праздник - День хоккея, и празднуют его по разному. В Саранске провели товарищеский матч среди детских следж-хоккейных команд из соседних городов.
Мордовский «Сияжар», Нижегородская «Чайка» и «Медведь» из города Бор. 1 декабря на льду встретились такие юные, и такие целеустремленные спортсмены. Этих хоккеистов отличает особое упорство и стремление к победе. Мир, привычного для всех хоккея, им не доступен, но это не беда. Следж-жоккей – та же игра с клюшками на льду, где главная задача - забросить шайбу в ворота противника. Но в отличии от простого хоккея, клюшки у каждого игрока свои, а вместо коньков – специальные санки.
Идея организовать товарищеский турнир пришла спонтанно. Изначально тренеры мордовской детской команды по следж-хоккею планировали посостязаться с командой из Нижнего Новгорода, однако эта идея вылилась в полноценный турнир.
В составе команды «Сияжар» 10 особенных спортсменов от 10 до 16 лет. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом, аутизм и дцп – если приложить усилия и заручиться поддержкой близких, спорт может дать огромный эффект как в физическом, так и духовном развитии. Тренер команды отмечает: хоть занимаются ребята всего полгода – результаты уже радуют.
В программе турнира 3 игры. Первыми на лед вышли спортсмены из Мордовии и города Бор.
В отличие от тренера, сами спортсмены настроены только на победу, хотя соревнований в их жизни было не так много. Следж-хокеей для республики вид спорт относительно новый.
По итогам игр – победителями стала команда из Нижнего Новгорода, серебро досталось команде «Медведь» из города Бор. «Сияжар» взял бронзу.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра