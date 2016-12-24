Кристина Кочеткова - победительница международного турнира по триатлону «Ironman Israel Middle East Championship»

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Воспитанница комплексной спортивной школы — победительница международного турнира по триатлону «Ironman Israel Middle East Championship». Золото завоевала Кристина Кочеткова, которая выступала по параллельному зачету за Мордовию и Санкт Петербург. В турнире, кроме россиян, приняли участие спортсмены стран ближнего востока.
На «полужелезной» дистанции стартовали без перерыва: сначала — заплыв, затем — велогонка по шоссе, далее — полумарафон.
Мордовская спортсменка Кристина Кочеткова к финишу пришла первой. Ее общее время — 4 часа 37 минут 12 секунд. 1930 метров она проплыла за 27 минут 26 секунд. Велозаезд на 90 километров Кочеткова завершила спустя 2 часа 28 минут 38 секунд. Полумарафонскую дистанцию спортсменка прошла за 1 час 32 минуты 58 секунд.
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