Кристина Кочеткова - победительница международного турнира по триатлону «Ironman Israel Middle East Championship»

Воспитанница комплексной спортивной школы — победительница международного турнира по триатлону «Ironman Israel Middle East Championship». Золото завоевала Кристина Кочеткова, которая выступала по параллельному зачету за Мордовию и Санкт Петербург. В турнире, кроме россиян, приняли участие спортсмены стран ближнего востока.

На «полужелезной» дистанции стартовали без перерыва: сначала — заплыв, затем — велогонка по шоссе, далее — полумарафон.

Мордовская спортсменка Кристина Кочеткова к финишу пришла первой. Ее общее время — 4 часа 37 минут 12 секунд. 1930 метров она проплыла за 27 минут 26 секунд. Велозаезд на 90 километров Кочеткова завершила спустя 2 часа 28 минут 38 секунд. Полумарафонскую дистанцию спортсменка прошла за 1 час 32 минуты 58 секунд.