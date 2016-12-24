Боксер из Мордовии завоевал «золото» на всероссийских соревнованиях

Воспитанник школы бокса имени Олега Маскаева Артём Балаев - снова на пьедестале большого турнира. С 13 по 19 ноября в Москве прошли всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова.

На ринг в течение 6 дней вышли 198 участников из разных уголков России. Мордовию представили четыре боксера 2009 года рождения. Алим Сайфулов выступил в весе 40 килограммов, Данил Сардаев - в весе 46 килограммов, Артём Балаев — в весе 57 килограммов. Ну, а самым габаритным членом команды стал Вячеслав Борисов: его вес — 63 килограмма.

Все ребята в таком масштабном турнире участвовали впервые, и одному из них удалось добиться высшей награды. Артём Балаев провел 4 победных поединка. На пути к финалу он одержал верх над представителями Нижегородской и Кемеровской областей, а также над москвичом.

В финале противником Балаева стал боксер из Краснодарского края Хагуш Даута. Победа над ним принесла мордовскому спортсмену золото и место в сборной страны среди юношей на 2023 год. Все остальные воспитанники школы Маскаева остановились в шаге от пьедестала.