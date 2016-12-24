Показать свое мастерство и побороться за 1 место в финальной игре. Именно за этим баскетболистки 40-й школы и 20 гимназии встретились в физкультурно-оздоровительном комплексе.

Финальная встреча городской спартакиады по баскетболу среди девушек прошла 15 ноября. В соревнованиях принимали участие ученицы 40 школы и 20 гимназии. Уже с первых минут лидирующую позицию заняли баскетболистки гимназии. Итоговый счёт - 17:52ю

Как отмечает команда, одержавшая победу, соперник был достойным. Во время пандемии спартакиада не проводилась. Поэтому перерывы в тренировках и соревнованиях отразились на результате.

Девочкам вручили медали, грамоты и кубки. Поэтому даже несмотря на проигрыш, без наград и хорошего настроения никто не остался.