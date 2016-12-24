Праздник красоты и изящества

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Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
С 11 по 13 ноября в спорткомплексе «Олимп» состоялся межрегиональный фестиваль по воздушной гимнастике «Golden Fox». В его рамках прошли мастер-классы по макияжу, выполнению элементов на различных снарядах.
Фестиваль «Golden Fox» в Саранске проводится не впервые. Мероприятие в этом году вызвало немалый ажиотаж: участвуют представительницы от 7 до 18 лет из Мордовии, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областей. Тренировки участников были непростые.
В номере важно исполнить все элементы чисто, без ошибок. За выступлением участников следит компетентное жюри: все действующие спортсмены. Они оценивают каждый номер по трём протоколам.
По итогам соревнований все дети были награждены памятными дипломами и призами, а лучшие получили кубки и медали. Но главное, что они получили — это опыт участия в крупных состязаниях.
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Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
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